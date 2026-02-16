Tsurumi Manufacturing: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tsurumi Manufacturing stellte am 13.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 50,51 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 57,38 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,54 Prozent auf 17,56 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18,01 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at