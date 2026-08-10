Tsurumi Manufacturing zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tsurumi Manufacturing präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 55,13 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tsurumi Manufacturing 25,51 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Tsurumi Manufacturing im vergangenen Quartal 19,48 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tsurumi Manufacturing 18,11 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at