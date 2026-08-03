TSURUYA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TSURUYA hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23,04 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TSURUYA 8,91 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,09 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,62 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at