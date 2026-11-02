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02.11.2026 06:31:29
TSURUYA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
TSURUYA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,03 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 27,72 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,74 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,62 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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