TSURUYA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TSURUYA veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 27,72 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,69 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,62 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at