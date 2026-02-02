TSURUYA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TSURUYA hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,31 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,14 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,70 Milliarden JPY gegenüber 1,70 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at