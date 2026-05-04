TSURUYA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TSURUYA hat am 01.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 2,35 JPY gegenüber -26,660 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TSURUYA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,56 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,53 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 50,29 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 16,01 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 6,51 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,82 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at