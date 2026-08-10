Tsutsumi Jewelry gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tsutsumi Jewelry äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,58 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Tsutsumi Jewelry 19,66 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 6,31 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at