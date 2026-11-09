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09.11.2026 06:31:29
Tsutsumi Jewelry gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tsutsumi Jewelry hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 45,14 JPY gegenüber 29,49 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,35 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 7,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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