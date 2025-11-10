Tsutsumi Jewelry hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tsutsumi Jewelry hat am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 29,50 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tsutsumi Jewelry ein EPS von 20,26 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Tsutsumi Jewelry mit einem Umsatz von insgesamt 7,54 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 31,08 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at