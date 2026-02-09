Tsutsumi Jewelry hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tsutsumi Jewelry hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 91,27 JPY. Im Vorjahresviertel waren 32,72 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 67,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,54 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at