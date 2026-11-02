TSUZUKI DENKI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TSUZUKI DENKI ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TSUZUKI DENKI die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 79,32 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 85,06 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,17 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,60 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at