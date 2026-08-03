TSUZUKI DENKI hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TSUZUKI DENKI lud am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 6,13 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 15,03 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat TSUZUKI DENKI mit einem Umsatz von insgesamt 22,01 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 16,89 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at