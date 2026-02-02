TSUZUKI DENKI informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TSUZUKI DENKI hat am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 83,00 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 38,67 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,89 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 23,46 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at