|
02.02.2026 06:31:29
TSUZUKI DENKI informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
TSUZUKI DENKI hat am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 83,00 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 38,67 JPY erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,89 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 23,46 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!