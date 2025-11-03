TSUZUKI DENKI präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TSUZUKI DENKI hat am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 85,06 JPY. Im letzten Jahr hatte TSUZUKI DENKI einen Gewinn von 57,32 JPY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 24,60 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TSUZUKI DENKI 23,07 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at