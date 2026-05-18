18.05.2026 06:31:29

TSUZUKI DENKI stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TSUZUKI DENKI stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 172,85 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TSUZUKI DENKI noch ein Gewinn pro Aktie von 167,27 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 36,40 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,97 Milliarden JPY in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurden 355,94 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TSUZUKI DENKI 263,32 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 103,73 Milliarden JPY, während im Vorjahr 98,26 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Verlusten erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt wird am Montag mit Verlusten erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte weiter nachgeben. Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen