TSUZUKI DENKI stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TSUZUKI DENKI stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 172,85 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TSUZUKI DENKI noch ein Gewinn pro Aktie von 167,27 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 36,40 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,97 Milliarden JPY in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurden 355,94 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TSUZUKI DENKI 263,32 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 103,73 Milliarden JPY, während im Vorjahr 98,26 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at