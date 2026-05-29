TTI Enterprise: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TTI Enterprise hat am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,90 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,360 INR erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 50,51 Prozent auf 3,4 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,560 INR beziffert. Im Vorjahr waren 0,360 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,27 Prozent auf 24,63 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 28,40 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at