23.01.2026 06:31:28
TTK Healthcare: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
TTK Healthcare präsentierte am 22.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 7,45 INR. Im letzten Jahr hatte TTK Healthcare einen Gewinn von 11,84 INR je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TTK Healthcare in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,09 Milliarden INR im Vergleich zu 2,05 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
