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01.06.2026 06:31:29
TTK Healthcare: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
TTK Healthcare hat sich am 30.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,40 INR. Im Vorjahresviertel hatte TTK Healthcare 11,43 INR je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TTK Healthcare im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,18 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,90 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 46,48 INR. Im Vorjahr hatte TTK Healthcare 57,79 INR je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Geschäftsjahr hat TTK Healthcare mit einem Umsatz von insgesamt 8,57 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 6,96 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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