30.01.2026 06:31:29
TTK Prestige: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
TTK Prestige ließ sich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TTK Prestige die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,40 INR. Im Vorjahresviertel hatte TTK Prestige 4,27 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,01 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,27 Milliarden INR in den Büchern standen.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 3,70 INR je Aktie sowie einen Umsatz 7,31 Milliarden INR prognostiziert.
