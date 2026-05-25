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25.05.2026 06:31:29
TTK Prestige gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
TTK Prestige präsentierte am 22.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 2,69 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TTK Prestige noch ein Gewinn pro Aktie von -2,970 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 7,29 Milliarden INR gegenüber 6,50 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 11,73 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei TTK Prestige ein Gewinn pro Aktie von 8,17 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 29,74 Milliarden INR gegenüber 27,15 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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