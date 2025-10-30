TTK Prestige informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TTK Prestige hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 4,69 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,82 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 8,34 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 11,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,50 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at