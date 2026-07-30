TTK Prestige mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TTK Prestige ließ sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TTK Prestige die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 4,33 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TTK Prestige noch ein Gewinn pro Aktie von 1,94 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 8,14 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TTK Prestige 6,09 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at