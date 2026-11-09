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09.11.2026 06:31:29
TTK Prestige stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TTK Prestige lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,11 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TTK Prestige ein EPS von 4,69 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,34 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,09 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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