TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
|
26.08.2026 15:23:01
TTM Technologies CEO Edwin Roks Buys 10,000 Shares for $1.1 Million. What Is He Telling Investors?
Edwin Roks, the President and CEO, purchased 10,000 shares of TTM Technologies, Inc. (NASDAQ:TTMI) on August 25, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($111.77); post-transaction value based on Aug. 25, 2026 market close ($112.30).TTM Technologies operates as a global leader in advanced printed circuit board manufacturing and RF component production, with 18,200 employees and a market capitalization of $11.1 billion. The company has demonstrated significant momentum, with TTM revenue of $3.4 billion and net income of $236.8 million, reflecting strong operational execution in a capital-intensive manufacturing environment. TTM's competitive positioning is anchored in its specialized manufacturing capabilities for complex PCB designs and RF solutions, serving mission-critical applications across high-growth end markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TTM Technologies Inc.
|
22:34
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
20:04
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
18:00
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16:01
|Börse New York: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
25.08.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Start freundlich (finanzen.at)
|
20.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
Analysen zu TTM Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TTM Technologies Inc.
|103,70
|8,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.