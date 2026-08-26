TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
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26.08.2026 08:45:13
TTM Technologies CFO Sells Nearly 6,000 Shares as the Company Prepares for a Costly Acquisition
Daniel L. Boehle, Chief Financial Officer of TTM Technologies, Inc. (NASDAQ:TTMI), disposed of 5,890 shares of common stock on August 25, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($112.14); post-transaction value based on August 25, 2026 market close ($112.30).TTM Technologies operates as a global leader in advanced printed circuit board manufacturing and RF component production. The company has demonstrated significant momentum, with trailing 12-month revenue of $3.4 billion and net income of $236.8 million, reflecting strong operational execution in a capital-intensive manufacturing environment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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