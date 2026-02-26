TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
|
27.02.2026 00:46:33
TTM Technologies Stock Surges 250% In a Year, and This Fund Is Betting Nearly $40 Million on More Growth
Park West Asset Management disclosed a new position in TTM Technologies (NASDAQ:TTMI) in a February 17, 2026, SEC filing, acquiring 543,167 shares during the fourth quarter.According to a SEC filing dated February 17, 2026, Park West Asset Management initiated a new position in TTM Technologies, acquiring 543,167 shares. The quarter-end position was valued at $37.48 million.TTM Technologies, Inc. is a leading global supplier of advanced printed circuit boards and RF components, with a significant presence in high-growth technology end-markets. The company leverages its scale, engineering expertise, and manufacturing capabilities to deliver complex, high-reliability products to a diverse customer base. Strategic focus on innovation and value-added services positions TTM Technologies to address evolving demands in electronics, particularly within mission-critical and high-performance applications.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TTM Technologies Inc.
|
26.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert TTM Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TTM Technologies-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
20.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
20.02.26