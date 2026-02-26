TTM Technologies Aktie

WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095

27.02.2026 00:46:33

TTM Technologies Stock Surges 250% In a Year, and This Fund Is Betting Nearly $40 Million on More Growth

Park West Asset Management disclosed a new position in TTM Technologies (NASDAQ:TTMI) in a February 17, 2026, SEC filing, acquiring 543,167 shares during the fourth quarter.According to a SEC filing dated February 17, 2026, Park West Asset Management initiated a new position in TTM Technologies, acquiring 543,167 shares. The quarter-end position was valued at $37.48 million.TTM Technologies, Inc. is a leading global supplier of advanced printed circuit boards and RF components, with a significant presence in high-growth technology end-markets. The company leverages its scale, engineering expertise, and manufacturing capabilities to deliver complex, high-reliability products to a diverse customer base. Strategic focus on innovation and value-added services positions TTM Technologies to address evolving demands in electronics, particularly within mission-critical and high-performance applications.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
