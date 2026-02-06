TTM Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TTM Technologies veröffentlichte am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,48 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,95 Prozent auf 774,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 651,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,540 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 2,91 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,44 Milliarden USD umgesetzt.

