TTM Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TTM Technologies hat am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,500 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,20 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 59,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TTM Technologies einen Umsatz von 752,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at