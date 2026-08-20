TTuborg Bira Ve Malt Sanayii A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TTuborg Bira Ve Malt Sanayii A lud am 17.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 9,19 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TTuborg Bira Ve Malt Sanayii A 7,86 TRY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,73 Milliarden TRY – ein Plus von 45,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TTuborg Bira Ve Malt Sanayii A 11,47 Milliarden TRY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at