TTW: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TTW ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TTW die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,24 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TTW 0,230 THB je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 1,32 Milliarden THB gegenüber 1,29 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at