13.11.2025 06:31:28
TTW legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
TTW äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 THB. Im Vorjahresviertel waren 0,230 THB je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,32 Milliarden THB – ein Plus von 2,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TTW 1,29 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.
