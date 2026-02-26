TTW legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TTW hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,79 Prozent auf 41,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

TTW hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,990 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat TTW im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 159,32 Millionen USD. Im Vorjahr waren 144,46 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at