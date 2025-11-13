TTW öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TTW präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TTW ein EPS von 0,330 USD je Aktie vermeldet.

TTW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 37,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at