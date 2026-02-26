|
26.02.2026 06:31:29
TTW: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
TTW hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 THB. Im Vorjahresviertel waren 0,190 THB je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent auf 1,34 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,28 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,820 THB gegenüber 0,700 THB im Vorjahr.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat TTW 5,24 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,10 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
