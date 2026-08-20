Tuas Aktie
WKN DE: A2P65M / ISIN: AU0000089724
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20.08.2026 11:00:00
Tuas Power to build 670 MW plant to meet Singapore’s growing electricity needs
The new combined cycle gas turbine generating unit is set to be operational by 2031Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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