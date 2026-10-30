Tuas Aktie
WKN DE: A2P65M / ISIN: AU0000089724
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30.10.2026 04:00:00
Tuas Power to explore importing up to 500 MW a year of hydropower from Laos
Proposed deal could last up to 15 years, offers optional Renewable Energy CertificatesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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