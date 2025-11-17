Tuatara Capital Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tuatara Capital Acquisition A hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 5,9 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at