Tuatara Capital Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tuatara Capital Acquisition A gab am 27.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,03 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Tuatara Capital Acquisition A im vergangenen Quartal 5,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tuatara Capital Acquisition A 5,1 Millionen USD umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,070 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 7,38 Prozent auf 24,65 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 22,83 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at