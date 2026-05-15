Tube Investments of India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tube Investments of India hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 4,42 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tube Investments of India 2,41 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tube Investments of India im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 62,15 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 51,50 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14,85 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 22,79 Milliarden INR geschätzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 32,91 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Tube Investments of India 34,83 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Tube Investments of India mit einem Umsatz von insgesamt 228,47 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 194,65 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 17,38 Prozent gesteigert.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 45,22 INR und einem Umsatz von 85,28 Milliarden INR für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at