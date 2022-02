Tube Investments of India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tube Investments of India präsentierte am 07.02.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 10,00 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,85 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25,56 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 69,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tube Investments of India einen Umsatz von 15,05 Milliarden INR eingefahren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 6,20 INR je Aktie sowie einen Umsatz 17,01 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at