|
07.11.2025 06:31:29
Tube Investments of India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Tube Investments of India lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 9,65 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tube Investments of India 10,69 INR je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 55,23 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tube Investments of India einen Umsatz von 49,25 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!