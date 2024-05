Tube Investments of India: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tube Investments of India hat am 13.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 9,80 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tube Investments of India noch ein Gewinn pro Aktie von 16,15 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 44,90 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,78 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 13,80 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 20,11 Milliarden INR gerechnet.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 62,12 INR, nach 49,50 INR im Vorjahresvergleich.

Der Jahresumsatz wurde auf 168,90 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 149,65 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 36,40 INR und einen Umsatz von 76,96 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at