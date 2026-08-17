Tube Investments of India verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tube Investments of India stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 8,71 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tube Investments of India 10,28 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 62,15 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,09 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 8,20 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 22,96 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at