05.02.2026 06:31:28
Tube Investments of India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Tube Investments of India hat am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,57 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 10,01 INR je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden 58,01 Milliarden INR gegenüber 48,12 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 10,03 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 21,31 Milliarden INR geschätzt worden war.
