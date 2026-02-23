Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
23.02.2026 15:40:00
Türkei: Restriktionen für Instagram, YouTube und Co. geplant
Der Zugang zu Social-Media-Plattformen könnte in der Türkei bald stärker reguliert werden. Aktuell prüft der Staat Dienste wie Instagram und YouTube. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
