Türkei dementiert Raketenangriff im Nordirak

Bagdad (Reuters) - Die Türkei hat einen Medienbericht über einen Raketenangriff in der nordirakischen Provinz Dohuk dementiert, bei dem acht Menschen getötet wurden.

Die Türkei sei bereit, alle Maßnahmen zu ergreifen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen, teilte das Außenministerium am Mittwoch in Ankara mit. Die türkischen Militäraktivitäten stünden im Rahmen mit internationalen Gesetzen. Die Türkei gehe indes von einem Terroranschlag aus.

Zuvor hatte es in irakischen Medienberichten geheißen, dass die Türkei für den Angriff verantwortlich sei. Dabei sollen auch 23 Menschen verletzt worden sein. Alle Verstorbenen seien Touristen gewesen. Die Rakete habe eine Ferienanlage in der Stadt Zakho getroffen. Diese liegt in dem kurdischen Teil Iraks, nahe der türkischen und syrischen Grenze.

Die Türkei greift in ihren Kampf gegen die kurdischen PKK- und YPG-Milizen regelmäßig Gebiete im Irak und Syrien an. Die Türkei betrachtet die YPG als Terrorgruppe. Sie sieht in ihr einen Ableger der verbotenen PKK, die in der Türkei für eine Autonomie der Kurden kämpft. Die USA sehen die YPG als ein Verbündeter in ihrem Kampf gegen die Islamisten-Miliz IS.

