Türkei: Erdogan reist erstmals zu Biden nach Washington

ISTANBUL (dpa-AFX) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will türkischen Angaben zufolge am 9. Mai nach Washington reisen und dort US-Präsident Joe Biden treffen. Wann genau die Begegnung der beiden Präsidenten stattfinden soll, sei bisher nicht klar, sagte ein Sprecher des türkischen Präsidialamtes der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Von US-Seite wurde das Treffen zunächst nicht bestätigt.

Es wäre das erste bilaterale Treffen zwischen Erdogan und Biden im Weißen Haus seit Bidens Amtsantritt. Erdogan wird nachgesagt, seit langem auf einen solchen Termin zu hoffen. Die Ankündigung kommt wenige Tage vor der türkischen Kommunalwahl, die als bedeutender Stimmungstest für die regierende AKP und Erdogan gilt.

Die Beziehungen der Länder belasten eine Reihe von Themen. Ankaras monatelange Blockade der Nato-Erweiterung um Schweden hatte für Unmut in Washington gesorgt. Die Türkei kritisiert ihrerseits immer wieder, dass die USA syrische Kurdenmilizen in Nordsyrien unterstützen. Die USA sehen in der YPG einen Partner im Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS), Ankara stuft sie als Terrororganisation ein. Erdogan geht die USA zudem immer wieder wegen deren Unterstützung Israels im Gaza-Krieg an./apo/DP/he