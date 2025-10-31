Türkei: Gaza-Treffen von Außenministern aus Nahost in Istanbul geplant

ANKARA (dpa-AFX) - Die Außenminister mehrerer Länder in Nahost kommen türkischen Angaben zufolge am Montag zu Gesprächen über mögliche Schritte im Gaza-Friedensprozess zusammen. An dem Treffen in Istanbul sollen Minister der acht Länder teilnehmen, die auch an den Beratungen mit US-Präsident Donald Trump am Rande der UN-Generaldebatte beteiligt waren, wie der türkische Außenminister Hakan Fidan sagte. Eine Bestätigung für das Treffen aus anderen Ländern gibt es bisher nicht.

An dem Treffen in New York hatten neben der Türkei außerdem Katar, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Jordanien teilgenommen.

Die Waffenruhe zwischen Israel der islamistischen Hamas ist brüchig. Wie die nächsten Schritte im Friedensprozess umgesetzt werden können, ist offen. Dazu gehört unter anderem die Entwaffnung der Hamas./apo/DP/nas