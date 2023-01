Türkei: Gipfel für Gaslieferanten und Verbraucherländer im Februar

ISTANBUL (dpa-AFX) - Die Türkei will im Februar einen Energiegipfel veranstalten, um Gas liefernde Länder und Verbraucherstaaten in Europa zusammenzubringen. Der Gipfel finde am 14. und 15. Februar in Istanbul statt, kündigte Energieminister Fatih Dönmez am Montag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu an. Man wolle damit die Quellländer für Gas des Nahen Ostens, des Mittelmeerraums, des kaspischen Raums und Mittelasiens mit den Verbraucherländern in Europa zusammenbringen.

Die Türkei ist selbst abhängig von Gasimporten unter anderem aus Russland. Kremlchef Wladimir Putin hatte im Oktober vorgeschlagen, die Türkei mithilfe russischen Gases zu einem Umschlagpunkt und einer Börse für Erdgas auszubauen. Man könne einen Gas-Hub in der Türkei für den Verkauf an Drittländer in Betracht ziehen, hatte Putin unter anderem gesagt.

